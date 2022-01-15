Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк вважає, що за масштабною кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

Про це повідомляє Reuters.

"Це угруповання займається кібершпигунством і пов'язане зі спецслужбами Республіки Білорусь", — заявив Демедюк.

За його словами, зловмисники використовували шкідливе програмне забезпечення, схоже на те, яке використовувала група, пов'язана з російською розвідкою. Заступник секретаря РНБО переконаний, що псування сайтів було лише прикриттям для більш руйнівних дій, які відбувалися за лаштунками. На його думку, наслідки дій хакерів Україна відчує в найближчому майбутньому.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Sky News заявляв, що за кібератакою на українські сайти стоїть Росія. Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що метою хакерів могло бути отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє державні сайти.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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