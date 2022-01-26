Метою кібератак на українські урядові сайті у ніч із 13 на 14 січня було погіршити стосунки між Україною та Польщею, при цьому, найімовірніше, організатором атак була Росія.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова держспецзв’язку Юрій Щиголь. За словами посадовця, про це свідчили тексти українською, російською та польською мовою, розміщені на атакованих сайтах.

"Аналіз цих закликів дав зрозуміти, що вони (хакери — ред.) використовували не досить професійний перекладач. Швидше за все, були застосовані для того, щоб внести розбрат в міжнародні взаємовідносини з країною, яка нас на сьогодні підтримує, яка є нашим сусідом і підтримує нас, на відміну від Російської Федерації", — зазначив він.

Щиголь додав, що наявні дані свідчать про причетність до кібератаки російських хакерів.

"За результатами атрибуції, яка на сьогодні виявлена, можемо говорити про належність хакерських угрупувань до Російської Федерації. Причому всі ми розуміємо, що Білорусь і Росія на сьогодні — це якщо не одна країна, то країни, які підтримують одне одного. Діяти вони могли з будь-якої країни світу", — зазначив посадовець.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія".

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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