У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Про це ідеться на сайті Центру.

"Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно поширили уже російські видання", — зазначили у звіті експерти.

Там припускають, що нинішня пов’язана з "нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО".

"Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців", — ідеться у повідомленні.

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У центрі також заявили, що російські хакери намагалися видати поляків винуватцями цих атак, "використовуючи чутливі теми з історії польсько-українських відносин".

"Однак, текст польською містить стилістичні неточності та лексичні помилки, що підтвердили українським кіберфахівцям і польські колеги", — додали в центрі.

Фахівці Центру стратегічних комунікацій нагадали, що остання подібна хакерська атака на сайти українських громадських організацій та медіа трапилася після застосування українською армією безпілотників "Байрактар" на Донбасі в жовтні 2021 року.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти України. Після нічної кібератаки на сайті МЗС з'явилося повідомлення: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу...". Також був тимчасово недоступний портал "Дія". Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

Також був тимчасово недоступний портал "Дія". Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку. Низка країн відреагували на кібератаки в Україні. У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС "мобілізує всі ресурси", щоб допомогти впоратися з кібератакою на портали держорганів України. Він також висловив думку, що мета атак — налякати українців.

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