15 лютого на позачерговій сесії Херсонської обласної ради депутати передбачили 2,2 мільйони гривень на облаштування приміщень і оргтехніку для підрозділів місцевої тероборони.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ляшок.

Депутати проголосували одностайно. Також підтримали й додаткові пропозиції - більше інформувати населення про конкретні дії в разі чого, відпрацювати великі підприємства щодо військовозобов'язаних і взагалі провести їх перелік.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Також депутати планують звернутись до Президента України, Верховної Ради України та голів територіальних громад Херсонщини щодо підтримки зовнішньої політики України, Збройних сил України та загонів територіальної оборони.

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