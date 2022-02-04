Що таке "тривожна" валіза та які речі варто до неї покласти? Командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко поділився порадами із Суспільним.

Одяг, засоби гігієни, аптечка – те, що варто покласти до тривожної валізи. Це все індивідуально і залежить від конкретної людини, але варто пам’ятати, що усе доведеться нести на собі, говорить Микола Тараненко.

"Все залежить від чого? Скільки членів родини. Тут невелика частина – медицина і документи. Для всього іншого у мене інша валіза", - додає Микола.

За словами чоловіка, найголовніше взяти документи, а краще мати ксерокопії. Важливо, щоб були фотографії, у випадку необхідності треба показувати не оригінали, а копії. Також у валізі мають бути засоби для зупинки кровотечі, саме від цього люди гинуть найчастіше. У пригоді може стати і звичайний скотч.

"Кров зупиняється тиском. Тиск скотчем – це чудово працює. Якщо ми використовуємо скотч будівельний армований, він дуже легко рветься і клеїться на все – на кров, на бруд, на пісок. Бинти можна використовувати як тампонади у випадку глибокої рани. Це - пакет перев’язочний індивідуальний. Звичайний бандаж", - розповідає Микола.

Суспільне Херсон

Чоловік додає, якщо є індивідуальні хвороби, наприклад діабет, то потрібен запас ліків. До них варто покласти записки з назвами препаратів та короткою інструкцією:

"Поранений завжди мерзне, незалежно від того, яка температура зовні – 35 чи 40 градусів, йому буде холодно. Тому для цього потрібна термоковдра. Це - фольга. Так би мовити – велика шоколадка. Вона двостороння. Жовта, а в середині срібляста".

У валізі Миколи Тараненка – засоби дезінфекції та гігієни, кілька ножиць, ножі, лейкопластир, оксиметр для вимірювання пульсу та насичення крові киснем, фальшфеєр, яким можна подати сигнал. Потрібно мати хімічні джерела світла. Найкращий варіант – ліхтарі, говорить чоловік. Також він радить мати з собою термобілизну.

"Запас води невеликий. Зрозуміло, що все це потрібно нести на собі. Тому за кожен грам потрібно боротися. Якщо ви будете виїжджати машиною, потрібно подумати про запас пального. Повний бак і 20-40 літрів бензину чи дизелю з собою", - розказує Микола Тараненко.

За його словами, варто розробити заздалегідь кілька маршрутів та роздрукувати карти на випадок відсутності інтернету, вирішити куди йти чи їхати, що стане вирішальним для повернення додому. Якщо людина раптом опинилася у зоні бойових дій, необхідно уникати одягу та речей у стилі та кольорах мілітарі, щоб не привертати до себе зайвої уваги.

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