Тероборона на Херсонщині: область укомплектована майже на 92 відсотки

Херсонська область наразі укомплектована майже на 92 відсотки силами та засобами територіальної оборони. Про це в ефірі "Українського радіо. Херсон" розповів заступник голови обласної державної адміністрації Микола Якименко.

За словами чиновника, наразі формуються управління бригади та батальйону сил тероборони. У кожному батальйоні створили кістяк з військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО, які є фаховими спеціалістами. Їх завдання - командування, навчання та злагоджена робота цивільних людей, які укладуть контракти на службу в резерві територіальної оборони.

"Основними функціями територіальної оборони є своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів з оборони територій та захисту населення до моменту розгортання угрупування військ або збройних сил, призначених для ведення бойових дій з відсічі збройної агресії; це і забезпечення умов стратегічно-оперативного розгортання військ, тобто підготування бази або їх перегрупування, участь у посиленні охорони та захисту державного кордону", - каже заступник голови ОДА.

Обласна державна адміністрація спільно з військовим командуванням, органами виконавчої та місцевої влади визначила конкретні об'єкти державної, комунальної форми власності, які будуть постійним місцем дислокації бригади та батальйонів територіальної оборони. Щоб показати, де розташовані сховища, на сайті облдержадміністрації розміщена інтерактивна мапа, створена спільно з громадськими організаціями. Кожен може дізнатися, де є сховища на території нашої області, говорить Микола Якименко.

"Сховища десь на 80 відсотків готові до використання. Вони не ідеальні, але пристосовані до використання. Ми постійно працюємо над тим, щоб поліпшувати результат. Краще їх ніколи не використовувати, щоб вони не знадобились, але ми розуміємо, наскільки близько ми до тимчасово непідконтрольного нам Криму", - розповів чиновник.

Як каже Микола Якименко, нікого не будуть призивати до армії та змушувати підписувати контракти. За його словами, перш за все для цього будуть відбирати фахових людей.

"Головне для громадськості - не панікувати й знати, що треба робити. Якщо буде паніка, це ні до чого хорошого не доведе. Будуть роз'яснювальні роботи, семінари, тренінги, навчання і це – нормально. На сайті облдержадмінстрації також є корисні посилання, такі як "Подбай про свою безпеку". Треба натиснути та з’явиться мапа укриттів по населених пунктах, можна маршрут прокласти. Ця карта зроблена, щоб користуватись і знайти всю інформацію покроково. Щодо системи оповіщення, то вона знищена на 50 відсотків, тож над цим ми теж працюємо", - каже Микола Якименко.

Владислав Матюхін.

Що відомо:

Тероборона на Херсонщині: в області створили 6 батальйонів. Хто увійшов до складу та де розмістили

З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

У Херсонській області станом на 25 січня створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області та основний – в обласному центрі.

У батальйонах тероборони поки що буде по 46 чоловік особового складу і 89 людей - в управлінні бригади тероборони. Військова служба в цих батальйонах буде за контрактом на 3 роки. Військовослужбовці матимуть зарплату, медичне та речове забезпечення, соцпакет.

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