Тероборона на Херсонщині: ветеран бойових дій розповів для чого вона потрібна

2014-го року був одним із керівників Олешківської самооборони, згодом пішов на схід добровольцем. Наразі Володимир Євтушенко - голова спілки ветеранів АТО/ООС "Скіф Олешки". На останній сесії міської ради чоловік ініціював створення місцевої територіальної оборони. Для чого вона потрібна, Володимир Євтушенко розказав кореспондентам Суспільного.

Тероборона, в першу чергу, захищатиме мирних жителів у разі військової агресії, говорить Володимир Євтушенко. За його словами, є приміщення – будівля дитячого будинку, яка зараз порожня. Тут може розміститись територіальна оборона.

"Там була свого часу тероборона. Для нашого підрозділу ця база збору чудова. По-перше, це вмотивовані люди, які будуть іти до цього підрозділу. Там все облаштоване для того, щоб цей підрозділ там був", - каже Володимири Євтушенко.

Чоловік говорить, до нього вже звернулися 60 людей, які готові вступити до загону тероборони. Зі свого боку він береться організувати навчання від військових інструкторів.

"Як поводитись зі зброєю, як розмінувати, як замінувати той чи інший об`єкт. А щоб це зробити – це інструктори, це приміщення, це зброя, з якої вони будуть вчитися стріляти. Це все підпорядковується територіальній обороні області. Депутати мають скликати позачергову сесію, де все це розписати, що вони мають зробити", - розповідає голова спілки ветеранів АТО/ООС "Скіф Олешки".

Володимир Євтушенко розказав, коли воював на Донбасі, бачив, що відбувається, якщо люди не підготовлені до бойових дій.

"Я бачив на Донбасі, до чого призводить безвладдя. Коли ми в Дебальцевому, у Вуглегірську, у Миронівському, коли влада виїхала з міста і коли населення не було готове – вони не знали, що робити. Були жертви. Я не хочу. Це моє місто, мої люди, я не хочу, щоб вони гинули, не знаючи, що робити", - говорить чоловік.

Депутат Олешківської міськради Юрій Лазаренко підтримує ініціативу Володимира Євтушенка, щоб місто було готове до будь-яких дій з боку Росії.

За його словами, існує Закон України "Про основи національного спротиву" і цей закон органи місцевого самоврядування повинні виконувати, надавати матеріальну і фінансову допомогу, створювати організаційні заходи.

На думку Юрія Лазаренка, місцева влада також має проводити інформаційну роботу з населенням. Показує інструкцію, яка розроблена Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, яку потрібно поширювати серед жителів Олешок.

"Міський голова це все прийняв до уваги і вирішується це питання – і депутатським корпусом, і спеціалістами виконкому", - каже депутат Олешківської міської ради Юрій Лазаренко.

Володимир Євтушенко пригадує, як 2014 року організовували Самооборону Олешок. Це було одразу після анексії Криму. Чоловік говорить, тоді була велика вірогідність війни і люди самі зібрались для захисту міста.

"Не треба було нікого гукати. Люди йшли потоком. Вони розуміли, якщо вони цього не зроблять, то може таке ж трапитись, втратити все, головне – свою ідентичність, що ми є українці. Це було так спонтанно, на великому ентузіазмі, патріотизмі", - розповідає Володимир Євтушенко.

Тоді облаштувати блокпост поблизу Олешок допомагали підприємці, місцеві жителі носили їсти тим, хто тут чергував.

"З поліцією разом ми перевіряли автомобілі. Було всяке. І зброя була, і наркотики, і тітушки, які цілими автобусами їхали на Миколаїв, на Одесу. Ми їх тут зупиняли. Із Запоріжжя, наприклад, ми їх супроводжували до Запорізької області, телефонували Самообороні Запоріжжя, а ті їх вже забирали", - каже голова спілки ветеранів АТО/ООС "Скіф Олешки" Володимир Євтушенко.

Зараз, щоб організувати тероборону в Олешках, досить двох місяців, сказав Володимир Євтушенко.

Що відомо:

Тероборона на Херсонщині: в області створили 6 батальйонів. Хто увійшов до складу та де розмістили

З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

У Херсонській області станом на 25 січня створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області та основний – в обласному центрі.

У батальйонах тероборони поки що буде по 46 чоловік особового складу і 89 людей - в управлінні бригади тероборони. Військова служба в цих батальйонах буде за контрактом на 3 роки. Військовослужбовці матимуть зарплату, медичне та речове забезпечення, соцпакет.

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