На Херсонщині створили 6 батальйонів територіальної оборони. Як їх формували та де розмістили, - з'ясовувало Суспільне.

У минулому - неврологічне відділення місцевої амбулаторії, з початком бойових дій – притулок для переселенців з Донбасу. З 18 січня цього року – військова частина А 7360. Зараз вона у процесі формування, розказав командир частини, майор Дмитро Кузьменко. Зараз тут близько 20 контрактників.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне Херсон

"Це будуть військовослужбовці Збройних сил України, військовослужбовці за контрактом, які будуть проходити постійну службу. Це - сили територіальної оборони сухопутних військ України, які безпосередньо відносяться до Збройних сил України", - каже Дмитро Кузьменко.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне Херсон

Передана будівля у гарному стані, говорить командир. Частина вікон тут уже замінена, стіни цілі.

"Підлога відмінна, опалення відмінне, стелі не падають, частково зроблений ремонт у приміщеннях, є замінені меблі і двері. По даху є питання. Його треба в деяких місцях ремонтувати", - каже командир військової частини А 7360.

Депутати Білозерської територіальної громади проголосували передати будівлю в оренду Збройним силам. Переселенці, які тут тимчасово жили, роз’їхались, сказав заступник голови Херсонської районної державної адміністрації Сергій Гончар.

"Щоб будівля не руйнувалась, було прийнято рішення по програмі Міністерства оборони з виділення та організації усіх областях військових частин територіальної оборони. Представники частини виїхали сюди на місце, подивились", - каже Гончар.

"Усі приміщення передані в оренду за 1 гривню, де це місцеві будівлі – від місцевих громад, де обласного підпорядкування, передано від області. Стосовно того, хто це оплачує та утримує? Це - міністерство оборони, обласна рада і державний бюджет", - каже заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко.

Охочі вступити до загону територіальної оборони можуть звернутися до військкомату, розказав Микола Якименко. Зараз формують керівний склад бригад і батальйонів. Це мають бути фахові військові. За словами чиновника, на сьогодні 50% командирів – бійці АТО.

Що відомо:

З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

У Херсонській області станом на 25 січня створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області та основний – в обласному центрі.

У батальйонах тероборони поки що буде по 46 чоловік особового складу і 89 людей - в управлінні бригади тероборони. Військова служба в цих батальйонах буде за контрактом на 3 роки. Військовослужбовці матимуть зарплату, медичне та речове забезпечення, соцпакет.

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