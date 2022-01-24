Тероборона у прикордонних областях сформована на 70 відсотків — Резніков

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

Про це під час брифінгу 24 січня розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, формування першої черги сил територіальної оборони відбувається в умовах мирного часу.

"На сьогодні всі прикордонні області, в яких знаходяться сили територіальної оборони, що розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовані на 70%, що абсолютно дозволяє їм забезпечувати й виконувати поставлені задачі", — повідомив посадовець.

Він додав, що при цьому вже сформовано командування сил територіальної оборони.

"Сьогодні сформовано 4 регіональних управління так само як і ЗСУ, по інших видах командування, а саме — "Схід", "Захід", "Південь", "Північ", — зазначив міністр.

Резніков додав, що також сформована відповідна кількість батальйонів. Окрім того, планується сформувати ще 25 бригад.

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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