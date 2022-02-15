Олаф Шольц відмовився здавати російський ПЛР-тест

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Москви 15 лютого відмовився здавати російський ПЛР-тест.

Про це повідомляє видання Bild.

Замість російського ПЛР-тесту канцлера оглянув німецький лікар у посольстві ФРН.

Як повідомляє видання, російська влада просила, аби Олаф Шольц здав тест на коронавірус не пізніше ніж за 24 години перед вильотом до Москви. Вони також просили про повторний тест під час приземлення у Москві.

Проте Олаф Шольц відмовився від огляду російських лікарів та звернувся до німецького лікаря у посольстві. Німецька сторона погодилася на присутність російського представника під час проходження тесту.

Через таку процедуру тестування Шольц та Путін сидітимуть за довгим столом на великій відстані один від одного.

Раніше під час візиту до Москви президент Франції Еммануель Макрон відмовився здавати російський ПЛР-тест. Під час зустрічі Еммануель Макрон та Володимир Путін сиділи за довгим столом.

Що відомо

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до України та провів перемовини з президентом Зеленським.

8 лютого Еммануель Макрон прилетів до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що і Путін і Зеленський підтвердили свою відданість Мінським угодам, а Франція та Німеччина гратимуть роль посередника для мирного врегулювання конфлікту з Росією

7 лютого в Москві відбулися перемовини президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Їхньою головною темою стала ситуація навколо України. Напередодні Макрон висловив сподівання, що розмови тет-а-тет з очільником Кремля буде достатньо, аби розрядити напругу через нарощування російських військ біля кордонів України.

Після майже шестигодинної зустрічі президенти провели спільну пресконференцію на якій Путін повторив свою риторику щодо "гарантій безпеки" і заявив, що Захід проігнорував вимоги Росії. Натомість Макрон заявив, що сторони домовилися про подальшу співпрацю за трьома пунктами, зокрема про продовження мирних перемовин у Нормандському форматі та інтенсифікацію Мінська.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

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