Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув в Україну 14 лютого. Олаф Шольц та Володимир Зеленський почали перемовини.

Про це повідомляє Politico у Twitter.

Як повідомляє Politico, головним завданням канцлера буде примирення українського керівництва, яке негативно сприйняло відмову Німеччини постачали летальне озброєння Києву.

За повідомленням DW, головною причиною незадоволення Києва у стосунках з Німеччиною є відмова від ідеї постачання летальної зброї Києву в ситуації, коли Україна може стати обʼєктом подальшої російської агресії. Другим важливим пунктом незгоди між двома країнами є питання "Північного потоку-2". Російський газопровід вже збудовано, проте сертифікація ще не завершена. Україна вимагає скасувати сертифікацію газопроводу. Тим часом Німеччина відмовляється чітко сказати, як саме вона відреагує на можливу подальшу російську агресію. На фоні цих непорозумінь Олафу Шольцу важливо переконати українську владу, що йому можна довіряти посередництво у перемовинах з Росією.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, лідери України та Німеччини почали двосторонню зустріч. Очікується, що після цього відбудуться перемовини між представниками України та Німеччини.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Додаткові американські військові сили невдовзі прибудуть до Румунії

Британський та два американських літаки з військовою допомогою прибули в Україну

Якщо Росія нападе, Захід діятиме спільно — канцлер Німеччини

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу