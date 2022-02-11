Президент Франції Еммануель Макрон відмовився здавати російський тест на коронавірус, щоб РФ отримала його ДНК. Саме тому — через відсутність такого тесту — на зустрічі з Володимиром Путіним його посадили за довгий стіл.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в оточенні Макрона.

За їхніми словами, по прибутті в Росію для переговорів із Путіним президента Франції поставили перед вибором: або зробити ПЛР-тест російського виробництва, щоб йому дозволили наблизитися до президента РФ, або відмовитися і триматися на відстані.

"Ми чудово знали, що це означало відсутність рукостискання і отой довгий стіл. Але ми не могли прийняти той факт, що вони (Росія — ред.) отримають доступ до ДНК президента", — пояснило одне із джерел Reuters, посилаючись на міркування безпеки.

Інше джерело це підтвердило і додало: "Росіяни сказали нам, що Путіна треба тримати у суворій медичній бульбашці". Російська сторона поки не коментувала цього повідомлення, але раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив довгий стіл "виключно коронавірусними обмеженнями".

Зазначимо, що під час зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим 10 лютого Путін сидів за коротким столом і не дотримувався соціальної дистанції.

Що відомо

7 лютого в Москві відбулися перемовини президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Їхньою головною темою стала ситуація навколо України. Напередодні Макрон висловив сподівання, що розмови тет-а-тет з очільником Кремля буде достатньо, аби розрядити напругу через нарощування російських військ біля кордонів України.

Після майже шестигодинної зустрічі президенти провели спільну пресконференцію на якій Путін повторив свою риторику щодо "гарантій безпеки" і заявив, що Захід проігнорував вимоги Росії. Натомість Макрон заявив, що сторони домовилися про подальшу співпрацю за трьома пунктами, зокрема про продовження мирних перемовин у Нормандському форматі та інтенсифікацію Мінська.

Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: "Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуне!" Це перефраз уривку з пісні російського гурту "Красная плесень", в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

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