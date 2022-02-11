Президент Франції Еммануель Макрон відмовився здавати російський тест на коронавірус, щоб РФ отримала його ДНК. Саме тому — через відсутність такого тесту — на зустрічі з Володимиром Путіним його посадили за довгий стіл.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в оточенні Макрона.
За їхніми словами, по прибутті в Росію для переговорів із Путіним президента Франції поставили перед вибором: або зробити ПЛР-тест російського виробництва, щоб йому дозволили наблизитися до президента РФ, або відмовитися і триматися на відстані.
"Ми чудово знали, що це означало відсутність рукостискання і отой довгий стіл. Але ми не могли прийняти той факт, що вони (Росія — ред.) отримають доступ до ДНК президента", — пояснило одне із джерел Reuters, посилаючись на міркування безпеки.
Інше джерело це підтвердило і додало: "Росіяни сказали нам, що Путіна треба тримати у суворій медичній бульбашці". Російська сторона поки не коментувала цього повідомлення, але раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив довгий стіл "виключно коронавірусними обмеженнями".
Зазначимо, що під час зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим 10 лютого Путін сидів за коротким столом і не дотримувався соціальної дистанції.
Що відомо
- 7 лютого в Москві відбулися перемовини президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Їхньою головною темою стала ситуація навколо України. Напередодні Макрон висловив сподівання, що розмови тет-а-тет з очільником Кремля буде достатньо, аби розрядити напругу через нарощування російських військ біля кордонів України.
- Після майже шестигодинної зустрічі президенти провели спільну пресконференцію на якій Путін повторив свою риторику щодо "гарантій безпеки" і заявив, що Захід проігнорував вимоги Росії. Натомість Макрон заявив, що сторони домовилися про подальшу співпрацю за трьома пунктами, зокрема про продовження мирних перемовин у Нормандському форматі та інтенсифікацію Мінська.
- Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: "Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуне!" Це перефраз уривку з пісні російського гурту "Красная плесень", в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.
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