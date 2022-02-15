Кіровоградська обласна рада виділила два мільйони гривень на потреби територіальної оборони. Депутатів зібрали на позачергове засідання сесії. У порядку денному – два питання. Перше – виділення грошей для бригади територіальної оборони області.

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Перед голосуванням виступив командир бригади територіальної оборони Кіровоградської області Сергій Колос. За його словами, на 15 лютого бригада тероборони укомплектована на 70 відсотків. Решту роботи зроблять за місяць.

"Якщо батальйон тероборони складається з 50 людей, то у воєнний період його чисельність 550 людей. Так от ті приміщення, які нам виділили у Кропивницькому та в районах області, не здатні вмістити таку чисельність. Тому наразі там потрібно облаштувати кімнати для зберігання зброї, ведення діловодства, відпочинку та інше. Без фінансової допомоги ми не можемо цього зробити".

Депутати внесли зміни до бюджету на 2022 рік і направили 880 тисяч гривень із загального фонду та 1 мільйон 120 тисяч – зі спеціального. За це рішення проголосували 43 депутати з 64 присутніх.

"У Кіровоградській області, за попередніми даними, на тероборону буде виділено понад 11 мільйонів гривень. Днями у всіх громадах і райрадах відбудуться позачергові сесії, але ми ще будемо проводити зустрічі і з представниками бізнесу. Тому що ми розуміємо, цих грошей не вистачить. Щоб їх освоїти треба буде проводити тендери, а на це потрібен час, в нас його немає", –сказав голова облради Сергій Шульга.

Друге питання порядку денного – "Звернення депутатів до жителів області". "За" – 35 депутатів. Восьмеро – утримались.

"Ми хочемо звернутись до населення нашого регіону, щоб заспокоїти. Найголовніший наш меседж – не піддаватись паніці, у нас є план чітких дій і тут ми єдині".

До нинішнього складу облради увійшли 64 депутати від семи політичних партій. На засідання 15 лютого не з’явились третина: 9 депутатів від партії "Опозиційна платформа – за життя", по троє – від партій "Слуга народу" і "Батьківщина" по двоє – від Радикальної партії, "Європейська солідарність" і "Пропозиція".

Що відомо

1 січня 2022 року в Україні вступив у дію закон ”Про основи національного спротиву”. Нині триває формування бригад територіальної оборони. В кожній області мають сформувати одну бригаду.

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