Укомплектована наполовину. Як на Кіровоградщині формують бригаду тероборони

Бригада територіальної оборони Кіровоградської області укомплектована наполовину. Про це розповів її командир Сергій Колос. З його слів, формувати бригаду почали місяць тому, на службу планують набрати сотню людей. Суспільне дізнавалось, хто йде служити у бригаду і яких спеціальностей потребують.

За словами Сергія Колоса, працюють над спрощенням процедури підготовки документів – для швидшого укомплектування бригади: ”Потребуємо офіцерів та спеціалістів на такі посади, як водій, електрик, водій-заправник, специфічні такі посади. Потрібні вмотивовані й підготовлені до цих завдань люди”.

Командир розповів, що у бригаді служитимуть за контрактом: ”Офіцери молоді, починаючи з лейтенанта, отримуватимуть 12-13 тисяч гривень, а солдати-контрактники – від десяти тисяч”.

Штаб бригади тимчасово базується у Кропивницькому територіальному центрі комплектування. За словами Сергія Колоса, у лютому переїдуть у приміщення на території Кропивницької районної лікарні.

Які документи потрібні

За інформацією заступника начальника штабу бригади територіальної оборони регіону Сергія Герасимова, для служби за контрактом у бригаді потрібні оригінали довідок про відсутність судимостей з поліції, військово-лікарської комісії, ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, автобіографія, службова характеристика, оригінал і ксерокопія диплома про освіту. Кандидатури заявників затверджують у військовому штабі.

26 січня до бригади територіальної оборони Кіровоградської області записалися семеро людей. Серед них – кропивничанка Анастасія Постолюк та жителька села Богданівка Кропивницького району Олена Гнаткович.

Олена Гнаткович – молодший лейтенант запасу. Претендує на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва. Зі слів жінки, рік перебувала на обліку у Знам’янському центрі зайнятості: ”Для мене це шанс потрапити на військову службу. Мій чоловік – теж військовослужбовець. Він не заперечує, щоб я проходила військову службу”.

Анастасія Постолюк має юридичну освіту. З її слів, хоче служити у Збройних силах України: ”Дивлюся зараз новини, і мені здається, що ми повинні формуватися, і саме зараз час, щоб це здійснити. Дізналася про проходження служби у територіальній обороні, і маю велике бажання здійснити свою мрію”.

Що відомо

1 січня 2022 року в Україні вступив у дію закон ”Про основи національного спротиву”. Нині триває формування бригад територіальної оборони. В кожній області мають сформувати одну бригаду.

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