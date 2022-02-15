Які завдання стоять перед теробороною, яку нині формують в Кіровоградській області, розповідали в етері Українське радіо Кропивницький голова облдержадміністрації Марія Чорна, начальник зони територіальної оборони області Ярослав Кучер та військовий комісар області Сергій Задорожний.

Бригаду територіальної оборони почали формувати у січні, згідно закону "Про основи національного спротиву". Він вступив в дію з початку 2022 року, нагадала Марія Чорна. "Ми формуємо територіальну оборону такою, як вона існує в інших державах світу. Незалежно від того, чи стоїть на кордоні ворог. Вона має у нас бути, і вона має бути дієва".

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У людей, які хочуть служити в цих підрозділах, є вибір, сказав Ярослав Кучер. "Якщо хтось бажає вже зараз проходити службу, він може укласти контракт, у нього буде форма, зброя. Якщо є люди, які не хочуть цього, але мають бажання підготуватись, вони можуть записатись у резерв територіальної оборони. Їх будуть збирати на навчання, які проводять під керівництвом командувача Сил територіальної оборони. На випадок розширення штатів підрозділів – це перші кандидати, які будуть займати ці посади".

Ярослав Кучер пояснив, чим відрізняються завдання Збройних сил України та тероборони: "В разі відкритої агресії Збройні сили відбивають напад. Теритріальна оборона виконує завдання у місцях, де не ведуться бойові дії. У них є перелік завдань: забезпечення роботи органів державної влади, охорона об’єктів критичної інфраструктури, пропуск через територію військових підрозділів, які будуть переміщатись з одного місця на інше, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, тощо. Цими діями вони допомагатимуть ЗСУ і місцевому населенню".

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