У Кропивницькому в приміщенні, яке передали бригаді територіальної оборони Кіровоградської області немає вбиралень, опалення і водопостачання. Про це розповів Суспільному начальник командного пункту бригади територіальної оборони області Максим Бубліченко. Голова обласної ради Сергій Шульга говорить, для розташування бригади шукають інше приміщення. Те, що виділили, не відповідає вимогам.

Бригада територіальної оборони області розміщуватиметься у двоповерховій будівлі, загальною площею 1100 квадратних метрів. Вона містить 14 приміщень на першому поверсі та 17 – на другому. Тут раніше було дитяче відділення лікарні.

Суспільне Кропивницький

Будівля в стані ремонту, каже Максим Бубліченко. Вона потрібна для розміщення командування бригади. "Щоб військові виконували завдання за призначенням, потрібно трошки вкласти грошей в це приміщення. Будівля непогана, але відрізана від водопостачання, каналізації і опалення".

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Максим Бубліченко говорить, у будівлі встановлені батареї та пластикові склопакети. Скільки часу треба для облаштування, не знає.

"Терміни хотілося б найкоротші, але ця будівля потребує фінансових вкладеннь, ми будемо раді незабороненим джерелам фінансування. Також це має фінансуватися з державного, місцевого, районних бюджетів та Міністерством оборони України".

Максим Бубліченко пояснив, для чого створюють бригаду територіальної оборони. "Вона покликана захищати громадян, їх майно, допомагати розгортати сили, які будуть виконувати завдання, у випадку, якщо агресор підійде до кордонів нашої області. Виконує свої завдання лише на території області, де вона створена".

Нині бригаду укомплектували на 70 відсотків. "Штат бригади — це батальйони міста Кропивницький, кропивницький районний, Олександрії, Новоукраїнки та Голованівська. Якщо бригада буде розгорнута за вказівкою командування до умов військового часу, то вона буде налічувати до трьох з половиною тисяч військовослужбовців".

Максим Бубліченко каже, до загонів тероборони може записатися будь-яка людина віком від 18 до 57 років. "Мінімальний контракт – три роки. Служила людина-не служила, має досвід участі в бойових діях-не має, ми навчимо, покажемо".

Голова обласної ради Сергій Шульга говорить, для розташування бригади територіальної оборони області шукають інше приміщення. Те, що виділили у Кропивницькому, не відповідає вимогам.

"Приміщення, які виділені, не обладнані сигналізацією, зв’язком, гратами, тому думаю, воно буде на цьому тижні змінене на таке, яке буде відповідати всім вимогам, необхідним у військовий час".

Бригаду почали формувати у січні, згідно закону "Про основи національного спротиву”. Він вступив в дію з початку 2022 року.

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