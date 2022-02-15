Художник з Києва Нікіта Тітов створює колекцію "оборонних" гербів міст України. Перший малюнок зробив на прохання товариша поширити інформацію про набір до загону резервістів Збройних сил України у Києві. Нині створив оборонні символи для більш як 10 міст України, в тому числі для Кропивницького. Як малюнок коментують містяни?
Нікіта Тітов створює зображення, на яких є меч та символ міста. "Так з'явився символ Києва, – розповів художник. – Думки створювати серію не було, все сталося саме собою. Захотілося показати ворогові, що кожне місто готове дати потужну відсіч, насправді все так і є, українці можуть чинити опір".
Для кожного міста художник шукає символ, який характерний для міста, вкладатиметься в загальну ідею, має просту графічну форму і може стати частиною меча.
У варіанті для Кропивницького Нікіта обрав зображення будинку Барського. Він зводився на межі ХХ століття, як приватний будинок для підприємця Олександра Барського, нині це приміщення краєзнавчого музею.
Кропивничани малюнок коментують так: "Окрім того, що будинок Барського силуетно ідеально підходить на роль руків'я, це ще й дуже символічний вибір, адже цей будинок рясно уквітчано оберегами захисту від змій і різних нападників. Ну і це одна з найкрасивіших будівель у місті. І так, тут живуть ті, хто боронить Україну", – написала Олена Горобець.
"Респект пану художнику", – Любов Тумарець Мазко; "Чекав на цей малюнок) Дякую!", – Володимир Дедей.
"Це мій невеликий внесок у спільну справу, – сказав художник Суспільному. – Тож роблю, що можу".
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