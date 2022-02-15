Художник з Києва Нікіта Тітов створює колекцію "оборонних" гербів міст України. Перший малюнок зробив на прохання товариша поширити інформацію про набір до загону резервістів Збройних сил України у Києві. Нині створив оборонні символи для більш як 10 міст України, в тому числі для Кропивницького. Як малюнок коментують містяни?

Нікіта Тітов створює зображення, на яких є меч та символ міста. "Так з'явився символ Києва, – розповів художник. – Думки створювати серію не було, все сталося саме собою. Захотілося показати ворогові, що кожне місто готове дати потужну відсіч, насправді все так і є, українці можуть чинити опір".

Для кожного міста художник шукає символ, який характерний для міста, вкладатиметься в загальну ідею, має просту графічну форму і може стати частиною меча.

У варіанті для Кропивницького Нікіта обрав зображення будинку Барського. Він зводився на межі ХХ століття, як приватний будинок для підприємця Олександра Барського, нині це приміщення краєзнавчого музею.

Вікіпедія

Кропивничани малюнок коментують так: "Окрім того, що будинок Барського силуетно ідеально підходить на роль руків'я, це ще й дуже символічний вибір, адже цей будинок рясно уквітчано оберегами захисту від змій і різних нападників. Ну і це одна з найкрасивіших будівель у місті. І так, тут живуть ті, хто боронить Україну", – написала Олена Горобець.

"Респект пану художнику", – Любов Тумарець Мазко; "Чекав на цей малюнок) Дякую!", – Володимир Дедей.

"Це мій невеликий внесок у спільну справу, – сказав художник Суспільному. – Тож роблю, що можу".

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