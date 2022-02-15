Кіровоградська обласна рада виділила 2 мільйони гривень на потреби тероборони

Кіровоградська обласна рада виділила 2 мільйони гривень на потреби територіальної оборони. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати під час позачергового засідання сесії.

Перед голосуванням перед депутатами виступив командир бригади територіальної оборони Кіровоградської області Сергій Колос. За його словами, на 15 лютого бригада тероборони укомплектована 70 відсотків. Решту роботи зроблять за місяць.

"Якщо батальйон тероборони складається з 50 людей, то у воєнний період його чисельність 550 людей. Так от ті приміщення, які нам виділили у Кропивницькому та в районах області, не здатні вмістити таку чисельність. Тому наразі там потрібно облаштувати кімнати для зберігання зброї, діловодства, відпочинку та інше. Без фінансової допомоги ми не можемо цього зробити”.

Депутати внесли зміни до бюджету на 2022 рік і направили 880 тисяч гривень із загального фонду та 1 мільйон 120 тисяч – зі спеціального.

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