Авіаперевізник SkyUp Airlines продовжує здійснювати польоти над Україною без змін. Про це у понеділок, 14 лютого, повідомила пресслужба компанії. У Czech Airlines (ČSA) також вирішили не скасовувати рейси до Києва, передає чеське видання Novinky.cz

“Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUp залишається в українському небі у повному обсязі. Авіаперевізник працює у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.

В SkyUp Airlines, зокрема, зазначили, що перевізник відновлює продаж квитків на всі рейси. Вони вже доступні на сайті skyup.aero.

“Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати”, — сказав генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

За його словами, перемовини зі страховиками були складними, й закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації.

“Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури та урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними”, — додав Сєроухов.

За його словами, це приклад ефективної співпраці бізнесу й держави і гарантія пасажирам, що вони можуть спокійно планувати подорож .

“Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що ряд страхових компаній повідомили про припинення страхування літаків для польотів над Україною. Це створювало ризик обмеження польотів у повітряному просторі України”, — зазначили у SkyUp.

У Czech Airlines (ČSA) також повідомили, що поки не припиняють рейси між Прагою та Києвом. Перевізник хоче й надалі стежити за ситуацією з безпекою в Україні та реагуватиме, якщо вона погіршиться. Про це в понеділок, 14 лютого, повідомила речниця авіакомпанії Володимира Дуфкова.

Останніми днями деякі іноземні перевізники скасували рейси з європейських міст в Україну через побоювання російського вторгнення та пов'язаного з цим ризику.

Що відомо

Рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

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