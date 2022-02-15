На Вінниччині зафіксовали 724 нових випадки захворювання на коронавірус

На Вінниччині підтвердили 724 нових випадків коронавірусу. Це на 323 більше, аніж напередодні. Одужали 1 208 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували дев'ять. Такі дані МОЗ України станом на ранок п'ятнадцяте лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 145 319 мешканців області. З них одужали 119 637 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 458 людей.

Упродовж доби 15 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 2 435 людей. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 571 вінничанин (всього 603 426 людей). Другою дозою імунізувалися 1 014 мешканеців області (всього 570 158). Бустерною дозою вакцинувалася 712 людей (всього 27 438), додатковою дозою вакциновано 138 осіб (всього 372 вінничан).

Загалом в області проведено 1 200 395 щеплень.

Читайте також: МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу

За добу 14 лютого в Україні зафіксували майже 30 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 1 889 людей, померли 305 хворих. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 572 417 людей, одужали 3 811 630 хворих, зафіксовано 103 255 летальних випадків.

Що відомо

За добу 12 лютого в Україні зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 3 935 людей, померли 140 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

Україна знову "червоніє". Коли кількість хворих на COVID-19 почне зменшуватися — пояснює експерт

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу