За добу на COVID-19 захворіли 24,5 тисячі українців

За добу 12 лютого в Україні зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 3 935 людей, померли 140 хворих.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за минулу добу на коронавірус захворіла 1 961 дитина та 329 медпрацівників. Подолали хворобу 8 288 людей. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 525 700 людей, одужали 3 779 057 хворих, зафіксовано 102 808 летальних випадків.

Суспільне

Також, за даними МОЗ, упродовж доби 12 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 36 453 людини. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу – 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, дві дози – 14 949 233 людини, додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом в країні проведено 31 107 958 щеплень.

Що відомо

За добу 11 лютого в Україні підтвердили 38 212 нових випадків COVID-19, померли 265 людей.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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