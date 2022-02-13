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За добу на COVID-19 захворіли 24,5 тисячі українців
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За добу на COVID-19 захворіли 24,5 тисячі українців

Тетяна Яворович
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За добу на COVID-19 захворіли 24,5 тисячі українців УНІАН

За добу 12 лютого в Україні зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 3 935 людей, померли 140 хворих.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за минулу добу на коронавірус захворіла 1 961 дитина та 329 медпрацівників. Подолали хворобу 8 288 людей. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 525 700 людей, одужали 3 779 057 хворих, зафіксовано 102 808 летальних випадків.

За добу на COVID-19 захворіли 24,5 тисячі українцівСуспільне

Також, за даними МОЗ, упродовж доби 12 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 36 453 людини. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу – 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, дві дози – 14 949 233 людини, додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом в країні проведено 31 107 958 щеплень.

Що відомо

  • За добу 11 лютого в Україні підтвердили 38 212 нових випадків COVID-19, померли 265 людей.
  • Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.
  • Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
  • МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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