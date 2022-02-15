Чехія готова за потреби прийняти українських біженців — прем’єр

Чехія готова прийняти українських біженців у разі, якщо напруга між Україною та Росією перетвориться на збройний конфлікт.

Про це під час брифінгу за результатами засідання Державної ради безпеки 14 лютого заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України", — сказав він.

Водночас Фіала додав, що Чехія поки що не планує інших кроків, пов’язаних із наданням Україні матеріальної допомоги, однак готова реагувати на можливі запити української сторони.

За його словами, також Чехія готова допомогти Словаччині та направити через її кордон поліцейський контингент в Україну.

При цьому посадовець підкреслив, що сподівається, що конфлікт все ж вдасться розв’язати дипломатичним шляхом.

"Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі, й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом", – заявив прем’єр.

Засідання Ради безпеки було проведено у відповідь на інформацію зі США, надіслану своїм союзникам по НАТО, що Росія може планувати напад на середу.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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