Громадян США просять покинути Білорусь через непередбачувану безпекову ситуацію

Уряд США закликав своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та уникати будь-яких поїздок до цієї країни на тлі загострення безпекової ситуації у цьому регіоні. Відповідне повідомлення опублікував Держдепартамент США.

"У зв’язку зі збільшенням тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, що знаходяться в Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість", – ідеться у повідомленні.

"Також можливе потенційне переслідування, спрямоване безпосередньо на іноземців. Враховуючи підвищену нестабільність ситуації, громадянам США не рекомендується їздити до Білорусі", – додали в американському зовнішньополітичному відомстві.

Американців просять покинути цю країну комерційним або приватним транспортом.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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