Лідери США та Великобританії заявили, що не всі надії на дипломатичне вирішення української кризи втрачено, але попереджають, що ситуація залишається нестабільною. Про це повідомляє ВВС.

Під час 40-хвилинної розмови Джо Байден і Борис Джонсон погодилися, що угода все ще можлива, попри чималу кількість попереджень про неминучі військові дії Росії.

У своїй розмові президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказали, що залишається "важливе вікно" для дипломатії, повідомили на Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр і президент Байден поінформували один одного про свої нещодавні дискусії з іншими світовими лідерами", - йдеться в повідомленні.

Вони погодилися, що залишається важливе вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх загроз щодо України, інформують на Даунінг-стріт.

“Лідери наголосили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до тривалої кризи для Росії з далекосяжною шкодою як для Росії, так і для світу”, – йдеться у повідомленні.

Раніше більше десятка країн закликали своїх громадян покинути Україну, а США заявили, що повітряні бомбардування можуть початися "будь-коли".

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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