Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час робочого візиту до Києва повідомив, що український президент Володимир Зеленський запевнив його, що Україна надасть для обговорення проєкти законів про “особливий статус” та місцеві вибори в ОРДЛО.

Про це Шольц сказав на спільному із Зеленським брифінгу в Києві.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що Нормандський формат поруч із перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу” і щодо місцевих виборів для дискусії", — сказав канцлер.

За його словами, Німеччина і Франція посилили зусилля у нормандському форматі, і в результаті цього відбулись перемовини політичних радників у Парижі й Берліні. За словами Шольца, цей переговорний процес “вартий будь-яких зусиль”.

Що відомо

Верховна рада продовжила на 1 рік до 31 грудня 2022 року строк дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

10 лютого у Берліні відбулася зустріч радників лідерів Нормандської четвірки. Перемовини тривали майже дев'ять годин, за результатами представники української й російської сторони дали дві окремі пресконференції з майже протилежними заявами. Зокрема, представник української сторони голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що радники домовилися розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи та продовжити діалог. Натомість представник РФ Дмитро Козак сказав, що сторонам не вдалося "подолати різну інтерпретацію Мінських домовленостей", а Україна залишалася "непохитною".

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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