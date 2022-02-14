Ситуація на кордоні з РФ: ОБСЄ проведе консультації на запит України

ОБСЄ планує провести 15 лютого консультації на запит України за Віденським документом через незвичайну військову активність поблизу українських кордонів.

Про це повідомило польське представництво в ОБСЄ.

"Україна попросила польське ОБСЄ провести зустріч з Росією та іншими зацікавленими державами щодо незвичайної військової діяльності", — розповіли в організації.

Як зазначається у повідомленні, зустріч відбудеться відповідно до Віденського документа.

Увечері 11 лютого Україна заявила, що запросила в Росії інформацію щодо військової активності біля російсько-українського кордону та в тимчасово окупованому Криму. Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що від Росії не надійшло відповіді на цей запит, тому Україна запросила екстрену зустріч із Росією на платформі ОБСЄ.

При цьому Росія стверджує, що не веде жодної "незвичайної військової діяльності" поблизу українських кордонів та звинувачує Україну у підготовці силової операції проти бойовиків, які контролюють тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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