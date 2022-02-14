Американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до сенату США проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію". Про це повідомила пресслужба сенатора.

"Сенатор Джеймс Ленкфорд (Республіканська партія) представив „Закон про відповідальність Білорусі за агресію“, щоб утримати Білорусь від дозволу для Росії використати свою територію для вторгнення в Україну", – ідеться на сайті сенатора.

Законом передбачено накладання санкцій на Білорусь або будь-яку іншу країну, "яка підтримує неспровоковану агресію Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України".

Зокрема обмеження для країн передбачені у випадку їх участі спільно з Росією у вторгненні в Україну, надання матеріальної, тактичної або іншої підтримки російському вторгненню в Україну, розміщення російських військ, що беруть участь у вторгненні в Україну, робота з російським розвідувальним сектором під час вторгнення в Україну, придбання або передач летальної зброї, що використовується під час вторгнення в Україну.

Що відомо

На тлі перекидання російських військ в Білорусь помічниця державного секретаря США Карен Донфрід попередила міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва про можливі наслідки для Білорусі, якщо вона буде залучена до можливого вторгнення військ РФ в Україну.

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

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