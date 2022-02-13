Зеленський обговорив з главою Євроради санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем безпекові виклики та можливі європейські санкції проти Росії на тлі загрози чергового російського вторгнення в Україну.

Про це глава держави повідомив на своїй Twitter-сторінці.

"Головні питання — спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах "Нормандії". Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту", — написав Зеленський.

Він також подякував ЄС за макрофінансову підтримку України.

Це вже друга розмова українського лідера з Шарлем Мішелем за останній місяць. Минулого разу, 24 січня, сторони також обговорювали політико-дипломатичні шляхи деескалації безпекової ситуації навколо України та підготовку превентивних санкцій проти РФ.

Що відомо

12 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський союз вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим попередив про "рішучу, масовану та єдину трансатлантичну відповідь" у разі вторгнення РФ в Україну.

10 лютого парламент Великої Британії схвалив правки до закону від 2018 року, що дозволяють уряду країни посилювати санкції проти Росії у випадку подальшої агресії.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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