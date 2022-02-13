Зеленський обговорив з главою Євроради санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем безпекові виклики та можливі європейські санкції проти Росії на тлі загрози чергового російського вторгнення в Україну.
Про це глава держави повідомив на своїй Twitter-сторінці.
"Головні питання — спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах "Нормандії". Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту", — написав Зеленський.
Він також подякував ЄС за макрофінансову підтримку України.
Це вже друга розмова українського лідера з Шарлем Мішелем за останній місяць. Минулого разу, 24 січня, сторони також обговорювали політико-дипломатичні шляхи деескалації безпекової ситуації навколо України та підготовку превентивних санкцій проти РФ.
Що відомо
- 12 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський союз вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим попередив про "рішучу, масовану та єдину трансатлантичну відповідь" у разі вторгнення РФ в Україну.
- 10 лютого парламент Великої Британії схвалив правки до закону від 2018 року, що дозволяють уряду країни посилювати санкції проти Росії у випадку подальшої агресії.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Це блеф". Що кажуть іноземці про загрозу війни між Україною та Росією
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!