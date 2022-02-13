У Зеленського анонсували розмову з Байденом у найближчі години

Президент Володимир Зеленський 13 лютого проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом через загрозу вторгнення Росії.

Про це у Facеbook повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", –написав Никифоров.

Востаннє український лідер говорив з Байденом 27 січня. Тоді вони також обговорили дипломатичні зусилля щодо деескалації на кордоні з Росією та можливість фінансової підтримки України.

Напередодні, 12 лютого, Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним та попередив його про "рішучу відповідь і швидкі та серйозні витрати" у разі нападу на Україну. Також Путіну зателефонував президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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