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У Зеленського анонсували розмову з Байденом у найближчі години
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У Зеленського анонсували розмову з Байденом у найближчі години

Тетяна Яворович
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У Зеленського анонсували розмову з Байденом у найближчі години Коллаж Суспільне

Президент Володимир Зеленський 13 лютого проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом через загрозу вторгнення Росії.

Про це у Facеbook повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", –написав Никифоров.

Востаннє український лідер говорив з Байденом 27 січня. Тоді вони також обговорили дипломатичні зусилля щодо деескалації на кордоні з Росією та можливість фінансової підтримки України.

Напередодні, 12 лютого, Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним та попередив його про "рішучу відповідь і швидкі та серйозні витрати" у разі нападу на Україну. Також Путіну зателефонував президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні.

Що відомо

  • 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
  • У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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