Зеленський провів розмову з Байденом. Про що спілкувались

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джозефом Байденом, обговоривши із ним дипломатичні зусилля щодо деескалації на кордоні з Росією та можливість фінансової підтримки України.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Мав довгу телефонну розмову з президентом сполучених Штатів. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє", — розповів він.

Президент зазначив, що подякував Байдену за військову допомогу, яку надають Україні Сполучені Штати.

"Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", — додав Зеленський.

25 січня близько 15:40 в Борисполі приземлився літак, що доставив до України третю партію безпекової допомоги зі США на тлі загострення ситуації на кордоні з РФ. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

На розміщення сил територіальної оборони необхідно 2,7 млрд гривень — Резніков

Рада звернулася по допомогу ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут . Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу