Міністерка внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва заявила, що у разі початку війни між Україною та Росією країна готова прийняти до 10 тисяч людей з України.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення LSM.

Голубєва, відомство розробило план на той випадок, якщо в країну хлине великий потік біженців. Його передали на розгляд інших міністерств.

"Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що Україна має специфічні обставини. По-перше, вона має безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність. Це означає, що (латвійці – ред.) з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Боже, станеться війна", – сказала Голубєва.

За її словами, наразі можливості країни дозволяють їй прийняти до 10 тисяч людей. Міністерка додала, що до можливого прибуття біженців потрібно бути готовими на державному рівні.

"Нам потрібно передбачити всі ці речі. Тому ми перейшли від загального плану до конкретного, розробленого на випадок, якщо потік людей прибуде саме з України", — сказала Голубєва.

Що відомо

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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