ЄС вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський союз вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у Twitter за результатами телефонної розмови з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

"У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну ситуацію безпеки. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій готовий", — написав Кулеба.

За його словами, ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

Також очільник українського МЗС провів телефонні розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок перед візитом до України канцлера ФРН Олафа Шольца, з якими обговорив поточну безпекову ситуацію на тлі агресивних дій Росії. Зокрема, Блінкен зазначив, що окрім військової допомоги, США готові надати посилену підтримку українській економіці.

"Росія не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій для захисту нашої країни", — заявив держсекретар під час розмови з Кулебою.

Що відомо

11 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає від Росії пояснень військової активності на кордонах.

10 лютого парламент Великої Британії схвалив правки до закону від 2018 року, що дозволяють уряду країни посилювати санкції проти Росії у випадку подальшої агресії.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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