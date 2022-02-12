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ЄС вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії — Кулеба
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ЄС вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії — Кулеба

Тетяна Яворович
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ЄС вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії — Кулеба УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський союз вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у Twitter за результатами телефонної розмови з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

"У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну ситуацію безпеки. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій готовий", — написав Кулеба.

За його словами, ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

Також очільник українського МЗС провів телефонні розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок перед візитом до України канцлера ФРН Олафа Шольца, з якими обговорив поточну безпекову ситуацію на тлі агресивних дій Росії. Зокрема, Блінкен зазначив, що окрім військової допомоги, США готові надати посилену підтримку українській економіці.

"Росія не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій для захисту нашої країни", — заявив держсекретар під час розмови з Кулебою.

Що відомо

  • 11 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає від Росії пояснень військової активності на кордонах.
  • 10 лютого парламент Великої Британії схвалив правки до закону від 2018 року, що дозволяють уряду країни посилювати санкції проти Росії у випадку подальшої агресії.
  • 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
  • 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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