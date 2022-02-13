На Івано-Франківщині за добу медики виявили 590 нових випадків COVID-19

Упродовж 12 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 590 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 244 жителів Івано-Франківського, 177 — Коломийського, 85 — Калуського, 54 — Надвірнянського, 30 — Косівського. Жодного нового випадку захворювання не виявили у Верховинському районі. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 177 151 прикарпатця.

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На Івано-Франківщині впродовж 12 лютого медики зафіксували два летальні випадки з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 390 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 471 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 141 034 жителі області.

За добу 12 лютого в Україні медики зафіксували 24 518 нових випадків COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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