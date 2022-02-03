Івано-Франківська обласна дитяча лікарня на 100% заповнена хворими на COVID-19

В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відділення для хворих на COVID-19 заповнене на 100%. Станом на 3 лютого тут лікують 55 дітей. Ще п’ятеро пацієнтів перебувають у реанімації.

Про це Суспільному розповіла завідувачка пульмонологічного відділення медзакладу Моніка Макян.

"Здебільшого пацієнти — середньої тяжкості. Важкі хворі – це переважно діти до трьох місяців і ті, які мають супутню патологію. Дві дитини мають цукровий діабет. Є ще дитинка зі спінальною м’язовою атрофією. Кожна вірусна інфекція для них може бути загрозливою і фатальною", – каже Моніка Макян.

З її слів, у відділенні наразі не вистачає медичних працівників, адже частина з них захворіла на коронавірусну інфекцію.

Станом на ранок 3 лютого на Івано-Франківщині медики зафіксували 197 нових випадків COVID-19 серед дітей, що на 67 більше, ніж за попередню добу. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомила заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Джус.

"За добу у нас ріст захворювання серед дітей склав на 51,5%. Серед дітей шкільного віку — майже на 90%. Показники є високі", – повідомила Тетяна Джус.

З її слів, упродовж доби в області ріст захворюваності становить понад 80%. Тетяна Джус каже, за кількістю нових випадків Франківщина перебуває на дев'ятім місці серед усіх областей країни, за кількістю летальних – на 14.

Директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Дзьомбак розповів, що в області завантаженість ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19 складає майже 65%. Станом на 3 лютого на Франківщині на коронавірус хворіє 32 109 людей. 7% з них – 2 093 – на стаціонарному лікуванні.

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