В Івано-Франківській громаді 86% школярів повернулися на очне навчання. Про це кореспондентці Суспільного повідомив директор міського департаменту освіти та науки Ігор Максимчук.

За його словами, у звичному режимі з 7 лютого навчаються усі початкові класи. На дистанційному навчанні залишилися учні 5-11 класів у 12 закладах освіти. Очне навчання у них відновлюватимуть поетапно, каже Ігор Максимчук.

Загалом ситуація із захворюваністю в Івано-Франківській громаді покращилася у порівняні з попередніми тижнями. Зі слів Ігоря Максимчука, станом на 7 лютого із підтвердженим діагнозом COVID-19 — 73 школярі та 90 вчителів.

"Є заклади освіти, які виходитимуть на очне навчання 8-9 лютого, тобто впродовж тижня. А є такі, які запланували вихід на звичну форму навчання з наступного тижня. Це, до прикладу, ліцеї № 22 та № 18, Католицький ліцей, ліцей імені Пулюя. Кожен заклад, спостерігаючи за ситуацією із захворюваністю учнів чи вчителів, ухвалюватиме рішення", — розповів Ігор Максимчук.

Фото: Суспільне Карпати Зараз у навчальних закладах є 73 школярі та 90 вчителів із підтвердженим діагнозом COVID-19

Сьогодні у 2-А класі Вовчинецької гімназії присутні всі учні. Вчителька Лілія Яцук розповідає, що очне навчання є особливо важливим для школярів початкових класів. Усі уроки, за її словами, тут проводять згідно із санітарними нормами. А на перервах діти та вчителі дотримуються маскового режиму.

"На дистанційне навчання виходили всі учні нашого класу. І спілкувалися ми, і проводили уроки згідно з регламентом. Але все-таки очне навчання — найкраще. Коли діти приходять до школи, то вони дружать, спілкуються, радіють, обмінюються емоціями. Тоді навчання — більш ефективне", — сказала Лілія Яцук.

Фото: Суспільне Карпати

За парти у Вовчинецькій гімназії повернулися учні не лише початкової ланки, а й школярі 5-9 класів. Директор Петро Павлюк говорить, що очне навчання у закладі розпочалося успішно, адже відвідуваність дітей склала майже 80%. За його словами, шестеро учнів перебувають на самоізоляції.

"Ми з педагогічним колективом зібралися 4 лютого і проаналізували ситуацію. Перед тим порадилися з батьками. І станом на той день у нас усі вчителі були здорові. Серед дітей хворіли приблизно 15-20%. Якщо відсоток захворюваності зростатиме, то ми будемо моніторити та ухвалювати рішення відповідно до ситуації", — говорить Петро Павлюк.

Що відомо

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчилися дистанційно.

719 класів у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської громади перейшли на дистанційне навчання

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