Лідери та аутсайдери. Які темпи вакцинації проти COVID-19 у громадах Франківщини

Станом на 8 лютого на Івано-Франківщині рівень імунізації проти COVID-19 залишається критично низьким. Про це під час наради в облдержадміністрації повідомив відповідальний за вакцинацію в області Микола Стовбан.

З його слів, із шести районів області лідером за кількістю проведених щеплень є Івано-Франківський район. Там першою дозою медики провакцинували 41,41% жителів, другою дозою — 38%. Найнижчий рівень вакцинації — у Косівському районі. Там першою дозою імунізувалися 24% жителів, другою — 22%.

"Якщо люди прийшли на першу дозу, то вони визначилися із вакциною і прийдуть за другою. Але треба до них робити активний "подзвін" та нагадати, — каже Микола Стовбан.

З його слів, лідером за вакцинацією серед людей старше 60 років теж є Івано-Франківський район — 46,2%. Удвічі нижчий показник у Косівському районі — 28%".

У департаменті охорони здоров’я також визначили територіальні громади, в яких найкраще та найгірше імунізуються жителі, каже Микола Стовбан. За його словами, зараз лідерами з вакцинації є Угринівська, Ямницька, Івано-Франківська, Лисецька та Дубовецька територіальні громади. Найменші показники вакцинації проти COVID-19 у Кутській, Космацькій, Перегінській, Яблунівській та Спаській громадах.

За кількістю вакцинованих жителів, яким понад 60 років, лідирують Угринівська, Дубовецька, Івано-Франківська, Ямницька та Загвіздянська територіальні громади. Менше людей щепилися у Зеленській, Дубівській, Спаській, Яблунівській та Перегінській громадах.

"Ми шукали організації, які б допомогли тим районам і громадам, які відстають. Тому днями у Косівський район виїде організація та з’ясує, чому там низькі теми імунізації. Також до аутсайдерів серед громад скеруємо громадську організацію "Коаліція за вакцинацію", також туди поїдуть представники департаменту охорони здоров'я. Все, що від нас треба, ми дамо", – сказав Микола Стовбан.

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