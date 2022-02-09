Медзаклади Івано-Франківщини майже на 60% заповнені хворими із COVID-19

Медичні заклади на Івано-Франківщині, в яких лікують хворих на COVID-19, заповнені майже на 60%. Про це на брифінгу повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Ігор Дмитренко. З його слів, відсоток завантаженості ліжок в області зменшується, однак ситуація з COVID-19 досі залишається напруженою.

Зараз хворих на COVID-19 лікують у 28 медичних закладах, каже Ігор Дмитренко. Зокрема, в реанімаційних відділеннях лікують 135 пацієнтів. Зі слів Ігоря Дмитренка, усі вони — невакциновані.

"Відсоток завантаженості у нас трохи зменшився. Попередньої доби (8 лютого — ред.) з лікарень виписалися 311 пацієнтів. Ситуація покращилася, але все одно залишається напруженою. Лікарі, які надають медичну допомогу, бригади екстренної медичної допомоги працюють в посиленому режимі", — розповів Ігор Дмитренко.

Станом на 9 лютого у центральній міській клінічній лікарні в Івано-Франківську медики лікують 118 пацієнтів із діагнозом COVID-19. Заступник головного лікаря Володимир Вовчук каже, що лікарня заповнена менш ніж на 40%. З його слів, 8 лютого у медзаклад госпіталізували дев'ятьох людей, 48 пацієнтів лікарі обстежили та вирішили не ушпиталювати, бо в них не було пневмонії. Володимир Вовчук каже, що такі хворі можуть лікуватися вдома.

Фото: Суспільне Карпати ЦМКЛ менш ніж на 40% заповнена хворими

"Такого не було раніше. Всі, хто звертався, за невеличким винятком, потребували госпіталізації. Зараз хвороба протікає значно легше — без ускладнень, без пневмоній. Але тривога в людей є, вони бояться. Люди звертаються в лікарню, щоб не запустити недугу і правильно роблять", — розповів Володимир Вовчук.

Зменшився і час перебування хворих в лікарні, каже терапевтка центральної міської клінічної лікарні Лариса Кушнірик. Вона працює в урологічному відділені, де зараз лікують хворих з коронавірусом. За її словами, під час попередньої хвилі пацієнта лікували від 14 днів до місяця, а зараз середній термін перебування хворого в медзакладі – 11 днів.

"Хвороба зараз протікає легше, але все одно є важкі хворі. У лікарню легких хворих не госпіталізовують. Практично 95% пацієнтів — невакциновані. Дуже рідко пацієнти хворіють повторно", — каже Лариса Кушнірик.

Упродовж 8 лютого в області медики зафіксували 750 нових випадків COVID-19. Це — на 210 більше, ніж напередодні.

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