Медзаклади Івано-Франківщини отримають десять генераторів кисню до кінця лютого. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Дмитренко.

“Станції нашій області дуже потрібні. Під час попередньої хвилі захворювання була надзвичайно складна ситуація. Ми возили кисень з Києва, Черкас, Маріуполя. Зараз медзаклади забезпечені киснем. Маємо двох постачальників – "Львівський хімічний завод" та "Карпатнафтохім", – сказав Ігор Дмитренко.

З його слів, генераторні станції розподілять між опорними лікарнями, тими медзакладами, де була найбільша госпіталізація, а також важкодоступними лікарнями: Верховинською, Косівською та Городенківською.

Директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації каже, станції закупило Міністерство охорони здоров’я за гроші з державного бюджету.

Ігор Дмитренко розповів, що в лікарнях Івано-Франківщини медики розгорнули 3 382 ліжкомісця для пацієнтів з COVID-19, 93% з них – забезпечені киснем. Станом на 7 лютого на стаціонарному лікуванні перебувають 2 133 пацієнти, з них 34% – киснезалежні.

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