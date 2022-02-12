На Івано-Франківщині за добу медики виявили 791 новий випадок COVID-19

Упродовж 11 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 791 новий випадок COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 358 жителів Івано-Франківського, 199 — Коломийського, 142 — Калуського, 38 — Надвірнянського, 43 — Косівського та 11 жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 176 561 прикарпатця.

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На Івано-Франківщині впродовж 11 лютого медики зафіксували 15 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 388 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 771 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 140 563 жителі області.

За добу 11 лютого в Україні медики підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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