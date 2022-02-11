Станом на 11 лютого на виконання закону "Про основи національного спротиву" в Україні сформовано 29 бригад і 150 батальйонів у складі Сил територіальної оборони.

Про це під час Конгресу місцевих влад у Харкові за участі президента Володимира Зеленського повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Суспільне транслює подію наживо.

"У Збройних силах України сформовано окремий рід — Сили територіальної оборони, у складі командування, чотирьох регіональних управлінь, бригад та батальйонів. На сьогодні це — 29 бригад і 150 батальйонів, не говорячи вже про добровольчі формування територіальних громад", — розповів він.

За словами Залужного, мета цих заходів — можливість організувати супротив у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці та в кожному будинку. На думку військового, для цього слід досягнути чотири фундаментальні цілі — опанувати фонди, завершити проведення рекрутингу, організувати належну підготовку бійців та завершити планування.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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