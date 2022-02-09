У ЗСУ розповіли, як організовується територіальна оборона

Територіальна оборона є окремим родом Збройних сил, комплектується у кілька етапів та забезпечується державою.

Про це в ефірі Суспільного розповів радник командувача сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Кузан.

Сама територіальна оборона комплектується у декілька етапів: перший — командно-штабний — це кістяк. Там 10 тисяч військових, загалом укомплектовано на 60% на початок лютого. В прикордонних областях — понад 70%. Це гарний вияв нашої свідомості, коли перед загрозою ми спільно гуртуймося. На наступному етапі відбудеться комплектація у кількості 130 тисяч резервістів. До кінця місяця буде закінчена комплектація ядра і перейдемо до комплектації резервістів", — розповів Кузан.

За його словами, на третьому етапі ЗСУ почнуть залучати добровольчі формування територіальних громад.

"Там де батальйон, бригада не зможуть виконувати свої функції в якихось труднодоступних місцях, будуть створені добровольчі формування територіальних громад так, щоби покрити всю Україну”, — відзначив військовий.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

Читайте також

Як формують тероборону в Києві та чому не треба панікувати — інтерв'ю з Крищенком

"Треба включатися всім". Як розгортають тероборону та що не так у законі про "нацспротив"

"Гнучкий графік": У КМДА розповіли, як в Києві записатись в тероборону

Рада дозволила теробороні використовувати стрілецьку зброю

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу