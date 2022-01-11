Чотирирічний Михайло Бакун з міста Новоукраїнка Кіровоградської області знявся у семи серіалах, п'яти рекламах та був моделлю для американського глянцевого журналу. Про це Суспільному розповіла його мама Віта Мокрицька-Бакун. За її словами, участь у першій зйомці її дитина взяла 28 лютого 2021 року. Це був документальний серіал "Хід прокурора". Суспільне розповість, скільки Михайло працює на знімальному майданчику та на що витрачає свої гонорари.

Рік тому батьки помітили, що син любить позувати та фотографуватися. Вирішили, що йому це подобається, тому почали шукати в інтернеті модельні кастинги.

"Тоді був локдаун, і ми на кастинги не їздили, а брали учать онлайн. Спершу у різноманітних міжнародних конкурсах. Ми створили візитівку і подавали заявку. Надсилали фото Михайла, ім'я, місце проживання та автора світлини. Потім редактори обирали діток, які їм сподобалися, і публікували у журналі. Таким чином фото сина надрукували в американському журналі. Гонорар за це нам не платили".

Віта Мокрицька-Бакун говорить: за кордоном її син не працював, але співпрацював з іноземними компаніями в Україні — рекламував китайські іграшки.

фото Віти Мокрицької-Бакун

Мама каже: після цього модельні кастинги вирішили залишити і переключилися на зйомки у серіалах. Для дітей такого віку тексти для вивчення дають невеликі, тут спрямування більше на емоції.

"Якщо Михайлу потрібно відіграти емоцію, то ми записуємо відео на телефон, надсилаємо кастинг-директору і тоді вже чекаємо відповіді. Торік син працював на одному знімальному майданчику зі співачкою Джамалою, Геннадієм Попенком, акторами Юрієм Біликом, Тарасом Цималюком та іншими".

фото Віти Мокрицької-Бакун

У 2021 році Михайло знявся у семи серіалах, одній рекламі для телебачення і чотирьох для сайтів магазинів.

"Міша може зніматися по п'ять-шість годин і робити те, що просять. Найдовший знімальний день тривав 12 годин. Він любить зніматися, але якщо він втомився і йому важко відіграти певну емоцію у двадцятий раз, ми його мотивуємо – перед зйомками йдемо в магазин іграшок, купуємо солодощі чи щось смачненьке".

Мама каже: в обід хлопчик не спить з двох років, тому перебувати на знімальному майданчику стільки часу для нього не проблема. В дитячий садочок він не ходить, бо йому не подобається. В Новоукраїнці відвідує студію розвитку, вивчає англійську мову, їздить у Кропивницький в басейн.

фото Віти Мокрицької-Бакун

Гонорари, які Михайло отримує за зйомки у фільмах та серіалах, витрачають на дитину. За словами мами, за ці гроші дитині купують іграшки чи інші речі, які він захоче. Залишок — кладуть на карту.

"Ми не купуємо усі підряд іграшки. Дороговартісні подарунки він отримує на день народження чи новорічні свята. Зазвичай просить машинку, конструктор чи дитячу кухню, бо любить готувати".

Міша вільно почуває себе на знімальному майданчику, тому що дуже веселий, позитивний та комунікабельний хлопчик, який знайде спільну мову з усіма.

"Ми ходимо у басейн, то одна дівчинка сказала мені: "Я бачила Мішу у рекламі, я знаю, що він актор". — В Новоукраїнці теж впізнають сина і знають, що він знімається у фільмах та рекламі.

фото Віти Мокрицької-Бакун

Конкретної цілі, щоб Михайло став актором, у батьків немає. Усе залежатиме тільки від його бажання

"Якщо він захоче, то ми будем сприяти, ні — то ні. Моя думка така, що кожна людина та дитина має займатися тим, що подобається, а не тим, що нав'язують. Планів та пропозицій щодо зйомок на 2022 рік у нас поки немає. Нині мало кастингів через новорічно-різдвяні свята".

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