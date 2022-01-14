У Кропивницькому здали 14,5 літрів крові для десятирічного хлопця з опіками

У Кропивницькому 28 донорів здали 14 з половиною літрів крові для 10-річного Івана Лемка, який отримав опіки половини тіла. Про це Суспільному розповів завідувач відділу обласної станції переливання крові Вадим Чернишов. Поділитися кров'ю просять людей з третьою групою.

Десятирічний Іван Лемко 10 січня взяв сірники, які лежали на припічку біля груби та бензин. Вилив на себе 200 грамів і підпалив. Це сталось у селі Чемерпіль Гайворонської громади. Нині хлопець у дитячій обласній лікарні.

Кров для обпеченої дитини здавали в обласній станції переливання крові. О 08:30 прийшли 20 людей.

Кропивничанин Роман Михайлов про те, що потрібна дитині кров, дізнався з інтернету. "Не бачу в цьому щось героїчне", – говорить він.

Інесса Черненко здає кров вперше. "Я теж мама, і не змогла пройти осторонь цієї новини, тим більше що дитина потребує донорської крові, група крові, яка зазначалась, співпадає з моєю групою".

Спочатку Івана Лемка лікували в Гайовороні. Там його оперувала завідувачка опікового відділення обласної лікарні Наталія Корчака.

"Постраждало обличчя, шия, груди, живіт, спина, тулуб напівциркулярно майже, верхні кінцівки, стегна. На площі десь 10% поверхні тіла шкіра прогоріла на всю товщину. Тобто є глибокі опіки, які в подальшому потребуватимуть поетапних оперативних втручань".

З Гайворонської лікарні хлопця привезли реанімобілем 12 січня до дитячої обласної лікарні. Завідувач відділення анестезіології дитячої обласної лікарні Андрій Гутарєв розповів, стан дитини стабільно важкий. Дихає він самостійно, зменшилась киснева залежність. "В день перев’язки отримує 400 мг свіжозамороженої плазми".

Від прогнозів лікар поки утримується. "Термін лікування буде тривалий. Все, що є в лікарні – інфузійні розчини, антибактеріальні препарати – це отримує дитина за рахунок лікарні. Те, чого в лікарні немає, докуповують батьки".

Мама Івана, Вікторія Лемко каже, за дві доби витратила 10 тисяч гривень.

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