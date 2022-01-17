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Десятирічного хлопця з опіками з Кропивницького перевезли на лікування у Дніпро
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Десятирічного хлопця з опіками з Кропивницького перевезли на лікування у Дніпро

Наталія Сарафанова
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Десятирічного хлопця з опіками з Кропивницького перевезли на лікування у Дніпро

Десятирічного Івана Лемка перевезли в опікове відділення обласної дитячої лікарні у місто Дніпро. Продовжити лікування там вирішила мама хлопця. Про це Суспільному розказав завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії обллікарні у Кропивницькому Андрій Гутарєв.

Мама Вікторія Лемко розповіла, що нині з приводу лікування Івана консультуються з лікарем з Бостона Геннадієм Фузайлом. "Він щороку приїжджає у лікарню в Дніпро, цього разу його чекають тут у вересні. Саме він нам порадив змінити лікарню і наразі консультує лікарів з приводу його лікування. Ми не розглядаємо варіантів лікування за кордоном, бо на це потрібно багато грошей, яких у нас немає".

За словами матері, стан хлопця на сьогодні стабільно важкий. На даний момент він сам не дихає, його підключили до апарата.

"У суботу 16 січня моя дитина була у вкрай тяжкому стані, у нього підвищилась температура тіла. Біля нього постійно має бути опіковий хірург, у Кропивницькому цей лікар приїжджав з іншого кінця міста. Наприклад, наступну перев'язку синові мали робити у Кропивницькому 17 січня аж під вечір. У Дніпрі це зробили 16 січня, бо рани вже почали гноїтись".

У Дніпрі Іван Лемко перебуває в окремій палаті, маму до нього не пускають. "Сказали, що з такими опіками, як у моєї дитини, забороняється перебувати в загальній палаті, бо можна підчепити будь-яку інфекцію".

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