Десятирічний Іван Лемко з села Чемерпіль Голованівського району Кіровоградської області, який отримав опіки 50 відсотків поверхні тіла, повернувся до свідомості. Хлопець попросив, аби вдома більше ніколи не було бензину та сірників, розповіла Суспільному мама дитини Вікторія Лемко.

За її словами, Іван почав дихати сам. Апарат штучного дихання йому зняли. "Ще є зараження крові та серцева недостатність, йому переливають кров і плазму. Ми з сином вже вчора (20 січня) розмовляли через скло. Лікар дозволив мені заходити до нього двічі на тиждень, спілкуватись можемо тільки через вікно, бо він може підчепити будь-яку інфекцію".

Стан Івана Лемка стабільно важкий. 21 січня лікарі мають зробити йому шосту операцію. "Син запитував мене чи піде колядувати, а я не змогла йому сказати, що новорічні свята вже скінчилися. Ще просив, щоб завжди була з ним і більше ніколи не залишала".

Що відомо

Десятирічний Іван Лемко 10 січня взяв сірники, які лежали на припічку біля груби та бензин. Вилив на себе 200 грамів і підпалив. Це сталось у селі Чемерпіль Гайворонської громади Голованівського району Кіровоградської області.

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16 січня дитину перевезли в опікове відділення обласної дитячої лікарні у місто Дніпро. Продовжити лікування там вирішила мама хлопця.

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