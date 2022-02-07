У кропивницькій лікарні розповіли про стан дівчат, травмованих після вибуху газу

Два місяці потрібно лікуватися восьмирічній травмованій дівчинці після вибуху у будинку на Попова в Кропивницькому. Про це розповіла завідувачка опікового відділення обласної лікарні Наталія Корчака. У дівчинки 30 відсотків опіків поверхні тіла.

У цій же лікарні перебуває її старша сестра, в якої 17 відсотків опіків поверхні тіла.

"У молодшої дівчинки Поліни загальний стан ще залишається тяжким. У неї більше вражена ліва сторона, ліві рука, нога та половина тулуба. Вона при свідомості, їсть та п’є, самостійно розмовляє, не може сама ходити, вставати. Ми прогнозуємо ще пересадки шкіри, тому що є глибокі опіки. У 13-річної Діани загальний стан середньої тяжкості лишається. Почали загоюватися рани спини й правої руки, обличчя."

Зі слів Наталії Корчаки, травмованого під час вибуху працівника аварійної газової служби, обстежують.

"У чоловіка опіки гояться. В нього залишилися ділянки на правій кисті, на обличчі вже йде лущіння. Переломи черепа, є крововилив в око і високий тиск. Сьогодні (7 лютого) він пішов до нейрохірурга, до лора, ще хочу кардіологу хочу його показати. Тоді вже скажуть нам скільки буде тривати лікування".

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