Десятирічний Іван Лемко з села Чемерпіль Голованівського району Кіровоградської області отримав опіки 50% поверхні тіла. Дитина вилила на себе бензин та підпила сірниками. Подія сталася напередодні, розповіла Суспільному мама хлопця Вікторія Лемко. Нині Іван перебуває на лікуванні у гайворонській лікарні. Його стан тяжкий, але стабільний, говорить завідувачка опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака, яка виїжджала на виклик та проводила операцію.

Вікторія Лемко розповіла, що напередодні пішла до своєї мами по картоплю. Вона виховує п'ятьох дітей, Іван — найстарший. Його лишила приглянути за меншими.

"Пройшло буквально десять хвилин. Моя мама живе за 800 метрів. У будинок забігає мій менший восьмирічний син і каже мені: "Мамо, Іван згорів", — я вилетіла на дорогу і побачила Івана, який обгорілий прибіг до мене".

Матір каже: викликала швидку допомогу, в цей час дитина була при свідомості. "Поки їхали медики, я намочила простирадло, все, що бачила, і прикладала до його тіла. Коли приїхала швидка, моя дитина вже почала втрачати свідомість, забрали його до лікарні. З 01:00 до 04:00 оперували".

Де син взяв бензин і сірники Вікторія пояснила так: "Сірники лежали на припічку біля груби, бензин у шафі, де запчастини. Десь 200 грамів того бензину, черкнув сірниками і так підпалив себе. Він думав, що то іграшка, отак вирішив побавитись. Тепер збираємо гроші, у мене немає за що його лікувати".

Дитина поступила до Гайворонської лікарні з опіками другого ступеня. Викликали опікового хірурга та дитячого реаніматолога з Кропивницького, розказав Суспільному генеральний директор Олександр Скрипник.

"Зараз ми виводимо його з опікового шоку та "відкапуємо". Він отримав опіки від підколінних ямок до шиї та дихальних шляхів. Вночі йому наклали штучну шкіру".

Завідувачка опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака на виклик у Гайворон приїхала 11 січня о 00:30. Каже: після проведеного консиліуму з лікарями, дитині зробили операцію.

"Гайворонські лікарі дуже вчасно і правильно надали дитині медичну допомогу. Під час операції видалили ту шкіру, яка постраждала найбільше, щоб не збільшувалась інтоксикація та не погіршувався його стан. Після операції дитину не можна було транспортувати у Кропивницький, бо 300 кілометрів — це дуже велика відстань і ризик для нього. Нині головне стабілізувати стан хлопця, щоб нормально працювали його внутрішні органи".

За словами Наталії Корчаки, 12 січня Івана Лемка планують перевезти на лікування до реанімації Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

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