В обласному перинатальному центрі Кропивницького виходжують трійню з Долинської. Троє дівчат народилися передчасно, розповіла Суспільному завідувачка центру Тетяна Мітєва. Два дні тому із відділення інтенсивної терапії, де вони провели майже місяць, немовлят перевели в палату для сумісного перебування із батьками.

Дівчатка народилися передчасно на 29 тижні вагітності в обласному перинатальному центрі, розповіла мама Надія Гельфандбейн. Перша дівчинка, яка з'явилась на світ – це Олександра, друга – Вікторія і третя Емілія. "Чекали на одну дитину, а вийшло троє. Звичайно, коли дізналися, були щасливі. Перша дівчинка у нас "Дюймовочка" – один кілограм 70 грамів. Друга – кіло 120 і третя найважча – кіло 320 грамів".

Після переведення дівчаток з реанімації, допомагати доглядати за ними приїхав тато. Костянтин Гельфандбейн каже, спочатку було страшно брати доньок на руки. "Поки дуже тяжко розрізняти їх, путаємося. Вони у нас лежать на своєму місці, ми беремо їх і кладемо на те місце, де взяли".

Суспільне Кропивницький

Трійнята здорові і добре розвиваються, говорить завідувачка перинатального центру Тетяна Мітєва. "Вони гарно харчуються, не потребують респіраторної підтримки, дихають самостійно, сердечка працюють добре, і ми дуже раді".

Це восьма трійня за десять років роботи центру. "За 10 років в перинатальному центрі народилося 15009 діточок, двійні – 709, трійні – вісім і сама велике досягнення – четверня, народилися у 2019 році".

Додому дівчат випишуть, коли кожна з них набере вагу понад два кілограми.

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