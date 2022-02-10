Президент Росії Володимир Путін заявив, що його вислів "Подобається, не подобається, терпи, моя красуне" не мав "особистого виміру". Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

"Це не мало ніякого особистого виміру, повинен прямо сказати. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості", — сказав Путін у відповідь на питання журналіста.

Російський президент також пояснив, що здивований реакцією офіційного Києва: "Питання тільки в тому, що коли ми від голови держави чуємо такі коментарі, коли щось подобається, а щось не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють важливі відносини між країнами з точки зору безпеки у тому числі самої України, то мені здається, що це не той формат. Якщо держава взяла на себе певні обов'язки, то всі очікують..їх треба виконувати й домовлятися, як це можна зробити".

Що сталося

Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: "Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуне!"

Це перефраз уривку з пісні російського гурту "Красная плесень", в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це "невеликий перебір": "Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація".

У посольстві США заявили, що "жарти" про зґвалтування" адміністрація президента США Джо Байдена вважає обурливими. Крім того, Вашингтон "ніколи не сумнівався" в неправдивості заяв окремих посадовців з РФ.

Що відомо

7 лютого Макрон зустрівся із Путіним. Вони обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулась 7 лютого, зазначивши, що на ній відчувалась напруга.

8 лютого Еммануель Макрон прилетів до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським. Напередодні він відвідав із візитом Москву задля перемовин з Володимиром Путнім.

За підсумками зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що і Путін і Зеленський підтвердили свою відданість Мінським угодам, а Франція та Німеччина гратимуть роль посередника для мирного врегулювання конфлікту з Росією.

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