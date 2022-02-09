"Фінляндизація" України: що це означає та чому цього прагне Росія

Після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна 7 лютого, деякі ЗМІ заявили, що під час перемовин сторони обговорювали можливу "фінляндизацію" України. 8 лютого на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Макрон це заперечив та наголосив, що двері НАТО мають бути відчинені "для багатьох країн". Суспільне розбиралося, що мав на увазі французький президент та що таке "фінляндизація" країни.

Як стверджує The New York Times, під час спілкування з журналістами Макрон заявив, що на перемовинах із Путіним "фінляндизація" України була одним із потенційних сценаріїв, який міг би послабити напруженість у відносинах Заходу та РФ. Окрім того, про обговорення "фінляндизації" повідомили й деякі російські ЗМІ. Натомість на пресконференції і Макрон, і Зеленський заперечили, що їм щось відомо про дискусії з цього питання.

"Я не вживав таких формулювань. Я ніколи не застосовував такої категоризації щодо України. Я не знаю, звідки ви це взяли", — сказав президент Франції у відповідь на питання журналістки Bloomberg.

Під "фінляндизацією" розуміють часткове підкорення зовнішньої та внутрішньої політики країни іншій державі при номінальному збереженні її суверенітету. Цей термін з’явився у ранні роки Холодної війни та описував характер відносин між Фінляндією та СРСР, які склалися під тиском Радянського Союзу та з огляду на прагнення фінів залишитися незалежними.

Якими були відносини між СРСР та Фінляндією

Наприкінці 1939 року Червона армія вторглася у Фінляндію, яка до 1917-го була частиною Російської імперії. Приводом для війни став нібито артилерійський обстріл фінами радянської території. За два тижні Ліга націй (міжнародна організація, яка існувала до 1946 року, а потім передала свої функції ООН, — ред.) виключила СРСР зі свого складу як агресора. Європейські держави, насамперед Швеція, надавали Фінляндії військову допомогу, а добровольці зі Швеції, Норвегії, Данії, Угорщини, Франції, Великої Британії та інших країн брали участь у воєнних діях.

Війна між СРСР та Фінляндією тривала до березня 1940 року. З фінського боку загинули близько 25 тисяч людей, а Радянський Союз втратив у п’ять разів більше — понад 126 тисяч. За результатами Московського мирного договору, підписаного між країнами, Фінляндія втратила 11% своїх територій, а понад 400 тисяч фінів, які мешкали на кордоні, залишили домівки та переселилися вглиб країни.

finna.fi Фінські кулеметники під час бойових дій

Експерти кажуть: серед причин, які підштовхнули СРСР на агресію, було зближення Фінляндії із західними державами та думка про те, що країна може долучитись до потенційного збройного конфлікту з Радянським Союзом. За даними істориків, на перемовинах із фінською стороною за кілька місяців до початку війни Йосип Сталін заявив: "Ми нічого не можемо вдіяти з географією, так само як і ви. Оскільки Ленінград пересунути не можна, доведеться відсунути від нього трохи далі кордон".

Вже у 1941 році Фінляндія долучилась до Другої світової війни на боці Німеччини. Однак у 1944 році вона вийшла з цього альянсу та виступила вже проти Німеччини.

Як відбулась "фінляндизація"

У 1948 році, за три роки після завершення війни та встановлення прорадянських режимів у низці країн Східної Європи Фінляндія та СРСР уклали "Договір про співпрацю та взаємну допомогу". Він передбачав, зокрема, нейтралітет Фінляндії та визнання нею стратегічних інтересів СРСР. Натомість Радянський Союз обіцяв не виступати проти капіталістичного строю, ринкової економіки та свободи слова у країні.

При цьому Фінляндія була змушена відмовитись від претензій на раніше окуповані СРСР фінські території та зробити низку інших поступок — країна поступилася частиною Лапландії та віддала район міста Петсамо. Також вона сплатила компенсацію за збитки, завдані громадянам СРСР через участь Фінляндії на боці Німеччини у Другій світовій війні.

Саме так з’явилася концепція "фінляндизації", а Фінляндія перетворилась на буферну країну між Заходом та Радянським Союзом. Навіть після смерті Сталіна Фінляндія дотримувалась деяких обмежень у внутрішній політиці — зокрема, утримувалась від прокату західних "антирадянських" фільмів та вилучала з бібліотек відповідну літературу. Окрім того, Фінляндія не голосувала проти Радянського Союзу у Генеральній Асамблеї та Раді Безпеки ООН, а також повертала СРСР радянських громадян, які намагалися перетнути її кордон.

Країни Заходу, в першу чергу США, критично сприйняли домовленості Фінляндії з СРСР. Термін "фінляндизація" у західній історіографії має здебільшого негативне значення.

Наслідки подій більш як 75-річної давнини досі відчуваються у політиці Фінляндії. Навіть після розпаду СРСР країна так і не долучилася до НАТО та намагається дотримуватись нейтралітету у своїй зовнішній політиці.

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